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На Мальте частный самолет врезался в здание
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28 Декабря 2017 09:05

На Мальте частный самолет врезался в здание

На Мальте частный самолет бизнес-класса выехал со стоянки в аэропорту и врезался в здание. Никто не пострадал. Предположительная причина - сильный ветер. На место происшествия прибыли представители гавани, полицейские и военнослужащие. Находящаяся рядом дорога перекрыта. Ведется расследование инцидента.

  

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