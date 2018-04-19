В мире
19 Апреля 2018 17:02
На Кубе новый лидер. Рауля Кастро сменил Мигель Диас-Канель
На Кубе новый лидер. Рауля Кастро сменил Мигель Диас-Канель. Его кандидатуру утвердило Национальное собрание народной власти. Ранее Диас-Канель занимал пост первого зампредседателя Госсовета.
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