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На Кубе новый лидер. Рауля Кастро сменил Мигель Диас-Канель
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19 Апреля 2018 17:02

На Кубе новый лидер. Рауля Кастро сменил Мигель Диас-Канель

На Кубе новый лидер. Рауля Кастро сменил Мигель Диас-Канель. Его кандидатуру утвердило Национальное собрание народной власти. Ранее Диас-Канель занимал пост первого зампредседателя Госсовета.

  

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