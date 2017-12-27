На кондитерской фабрике "Меньшевик" проходит спецоперация

27 Декабря 2017 15:08

В Москве на кондитерской фабрике "Меньшевик", где сегодня утром произошла стрельба, проходит спецоперация. С территории предприятия уже вывели двух человек. Сотрудники полиции ищут директора фабрики Илью Аверьянова. Из-за того, что предприятие занимает значительную территорию, поиск затруднен. Напомним, в результате инцидента погиб один человек, ранены трое. Прокуратура Москвы взяла ситуацию под свой контроль.