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На Китай обрушились сильные снегопады
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5 Января 2018 15:04

На Китай обрушились сильные снегопады

Десять человек погибли, более полумиллиона оказались в зоне бедствия. В пяти провинциях власти эвакуировали более двух сотен местных жителей, около ста нуждаются в экстренной помощи. Под натиском стихии свыше двухсот строений разрушены, почти полтысячи повреждены. Пострадали и сельхозугодья на площади более 13 тысяч гектаров. Прямой экономический ущерб составляет около 76 миллионов долларов. Нарушено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

  

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