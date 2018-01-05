На Китай обрушились сильные снегопады

5 Января 2018 15:04

Десять человек погибли, более полумиллиона оказались в зоне бедствия. В пяти провинциях власти эвакуировали более двух сотен местных жителей, около ста нуждаются в экстренной помощи. Под натиском стихии свыше двухсот строений разрушены, почти полтысячи повреждены. Пострадали и сельхозугодья на площади более 13 тысяч гектаров. Прямой экономический ущерб составляет около 76 миллионов долларов. Нарушено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.