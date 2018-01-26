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На Кипре сегодня проходят выборы президента
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28 Января 2018 15:03

На Кипре сегодня проходят выборы президента

На высший государственный пост претендуют 9 кандидатов. Среди основных - действующий президент страны Никос Анастасиадис, а также кандидат от оппозиционной партии Ставрос Малас и лидер демократов Николас Пападопулос. В случае если ни один из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, то 4 февраля будет проведен второй тур.

  

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