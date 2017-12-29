На испанском острове Майорка бушуют природные пожары

29 Декабря 2017 12:08

Ситуацию осложняет штормовой ветер. Огонь уже превратил в пепел деревья и кустарники на площади почти 80 гектаров. Жителей десятков домов, которые оказались поблизости от зоны бедствия, срочно эвакуировали. Пострадавших нет. Спасателям удалось локализовать практически все очаги возгорания и отсечь пламя от населенных пунктов. По одной из версий, причиной пожаров могло стать короткое замыкание на линии электропередачи.