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На испанском острове Майорка бушуют природные пожары
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29 Декабря 2017 12:08

На испанском острове Майорка бушуют природные пожары

Ситуацию осложняет штормовой ветер. Огонь уже превратил в пепел деревья и кустарники на площади почти 80 гектаров. Жителей десятков домов, которые оказались поблизости от зоны бедствия, срочно эвакуировали. Пострадавших нет. Спасателям удалось локализовать практически все очаги возгорания и отсечь пламя от населенных пунктов. По одной из версий, причиной пожаров могло стать короткое замыкание на линии электропередачи.

  

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