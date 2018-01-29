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На горнолыжном курорте в Австрии оказались заблокированы 150 туристов
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30 Января 2018 07:06

На горнолыжном курорте в Австрии оказались заблокированы 150 туристов

На австрийском горнолыжном курорте Крайшберг оказались заблокированы 150 туристов. Вчера вечером они застряли на подъемнике из-за механической поломки. Спасательная операция с участием полиции продолжалась почти 6 часов. Пришлось даже привлекать вертолеты, чтобы эвакуировать горнолыжников до наступления темноты. На стальных тросах спасатели доставали туристов с подъемника.

  

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