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На Францию обрушился мощный шторм "Кармен"
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2 Января 2018 09:09

На Францию обрушился мощный шторм "Кармен"

Стихия пришла со стороны Атлантики и принесла в регион дожди, грозы, штормовой ветер порывами до 140 километров в час, а к побережью сильные приливы. В 40 департаментах объявлен повышенный уровень опасности. Уже известно об одном погибшем. Десятки тысяч человек остались без электроэнергии. Сейчас циклон продвигается на восток Франции. 

  

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