На Францию обрушился мощный шторм "Кармен"

2 Января 2018 09:09

Стихия пришла со стороны Атлантики и принесла в регион дожди, грозы, штормовой ветер порывами до 140 километров в час, а к побережью сильные приливы. В 40 департаментах объявлен повышенный уровень опасности. Уже известно об одном погибшем. Десятки тысяч человек остались без электроэнергии. Сейчас циклон продвигается на восток Франции.