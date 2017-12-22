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На Филиппинах затонул паром с сотнями людей на борту
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21 Декабря 2017 21:10

На Филиппинах затонул паром с сотнями людей на борту

На Филиппинах затонул паром с сотнями людей на борту - более 250. 40 человек утонуло, еще 45 числятся пропавшими без вести. Страну атаковал мощный шторм, который вызвал у берегов Филиппин настоящее цунами, в зону которого и попало судно. Как заявили в Национальном совете по управлению в чрезвычайных ситуациях, более 12 тысяч семей находятся сейчас в центрах эвакуации. По предварительным оценкам, ущерб от непогоды обойдется Филиппинам в 10 миллионов долларов США.

  

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