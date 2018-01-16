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На Филиппинах проснулся вулкан Майон
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16 Января 2018 09:06

На Филиппинах проснулся вулкан Майон

Вчера поток лавы преодолел по склону около полукилометра. Был зафиксирован и выброс вулканического пепла. Сильное извержение может произойти в течение нескольких недель или даже дней, говорят специалисты. Из окрестностей было эвакуировано 15 000 человек. Отметим, вулкан Майон считается одним из самых красивых в мире, чем популярен среди альпинистов и туристов.

  

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