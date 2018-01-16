На Филиппинах проснулся вулкан Майон

16 Января 2018 09:06

Вчера поток лавы преодолел по склону около полукилометра. Был зафиксирован и выброс вулканического пепла. Сильное извержение может произойти в течение нескольких недель или даже дней, говорят специалисты. Из окрестностей было эвакуировано 15 000 человек. Отметим, вулкан Майон считается одним из самых красивых в мире, чем популярен среди альпинистов и туристов.