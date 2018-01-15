На Филиппинах проснулся вулкан

15 Января 2018 17:02

Извержение Майона вынудило местные власти эвакуировать из региона около 12 тысяч человек. Сейсмологи зафиксировали поток лавы, преодолевший не менее полкилометра по склону, и выброс вулканического пепла. В стране поднят уровень угрозы до трех по пятибалльной шкале. Специалисты предупреждают, что сильное извержение вулкана может произойти в любой момент.