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На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждают консерваторы
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16 Октября 2017 13:05

На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждают консерваторы

Хотя у руля страны совсем не консервативно может оказаться самый молодой лидер в мире. Себастьяну Курцу всего 31 год. Довольно высоко оказались националисты. У правой Австрийской партии свободы 27%.

  

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