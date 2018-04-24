На аукционе Sotheby's выставили картину с самой высокой в истории оценочной стоимостью

25 Апреля 2018 09:11

Работу Амедео Модильяни "Обнаженная, лежащая на левом боку" оценили в 150 миллионов долларов. Эксперты уверены, что полотно установит личный рекорд. Картина написана в 1917 году. Еще ни одно произведение в истории аукционов не выставляли по столь высокой цене. Предыдущий - принадлежал Пабло Пикассо. Его полотно "Алжирские женщины" на старте оценивалось в 140 миллионов долларов.