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На аукционе Sotheby's выставили картину с самой высокой в истории оценочной стоимостью
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25 Апреля 2018 09:11

На аукционе Sotheby's выставили картину с самой высокой в истории оценочной стоимостью

Работу Амедео Модильяни "Обнаженная, лежащая на левом боку" оценили в 150 миллионов долларов. Эксперты уверены, что полотно установит личный рекорд. Картина написана в 1917 году. Еще ни одно произведение в истории аукционов не выставляли по столь высокой цене. Предыдущий - принадлежал Пабло Пикассо. Его полотно "Алжирские женщины" на старте оценивалось в 140 миллионов долларов.

  

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