На альпийских горнолыжных курортах Австрии вновь возник риск схода лавин

22 Января 2018 07:12

Сильные снегопады на западе Австрии. На альпийских горнолыжных курортах вновь возник риск схода лавин. Многие автомобильные трассы в горах закрыты. Движение поездов затруднено, составы прибывают с многочасовыми задержками. Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от большой земли. Те смельчаки, которые все же решаются покинуть регион, вынуждены простаивать в многокилометровых пробках. Сообщается, что снегопады в ближайшее время продолжатся.