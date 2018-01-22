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На альпийских горнолыжных курортах Австрии вновь возник риск схода лавин
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22 Января 2018 07:12

На альпийских горнолыжных курортах Австрии вновь возник риск схода лавин

Сильные снегопады на западе Австрии. На альпийских горнолыжных курортах вновь возник риск схода лавин. Многие автомобильные трассы в горах закрыты. Движение поездов затруднено, составы прибывают с многочасовыми задержками. Некоторые населенные пункты оказались отрезанными от большой земли. Те смельчаки, которые все же решаются покинуть регион, вынуждены простаивать в многокилометровых пробках. Сообщается, что снегопады в ближайшее время продолжатся.

  

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