"Мы не верим тебе, Дональд!" - тысячи американцев против политики Президента США

Тысячи американцев вышли на улицы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Главу Белого дома обвиняют в якобы чрезмерно мягкой политике в отношении России. Чего же требуют протестующие, и быть ли дружбе между Кремлем и Белым домом? В Нью-Йорке работает наш корреспондент Михаил Комадовский - все подробности прямо сейчас.

"Мы не верим тебе, Дональд!" - тысячи американцев протестуют против политики Президента США. После встречи с Владимиром Путиным главу Белого дома уличили в измене государственным интересам Соединенных Штатов. Мол, ведет себя слишком мягко по отношению к России.

Джон, житель г. Нью-Йорка: "Я не ассоциирую Дональда Трампа с США! Трамп - террорист, который захватил Белый дом!".

Пем, жительница г. Нью-Йорка: "Мы хотим президента, который поддерживал бы основные свободы в этой стране!".

Чтобы растопить лед между Москвой и Вашингтоном, 3 дня назад Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Хельсинки. В рамках переговоров обсудили возможное вмешательство России в президентские выборы в США. Кремль заявил: "Не виновны!". Трамп поддержал: "Верю!".

Сразу после этой встречи и соратники, и противники Дональда Трампа начали критиковать президента: не доверяет своим спецслужбам! Даже однопартийцы твердили: "Россия - не наш союзник!".



Пол Райан, спикер Палаты представителей Конгресса США:

"Я понимаю желание и необходимость иметь хорошие отношения - это совершенно разумно. Но Россия - угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности. И я думаю, что это должно быть очень ясно!".

Под таким давлением Трамп меняет риторику. Оправдывается: "Меня не так поняли!". И этот ответ не устраивает противников Трампа. Как теперь строить взаимоотношения с Россией?

Кайла, жительница г. Нью-Йорка: "Не думаю, что Путин представляет каждого россиянина, точно так же, как и наше правительство не представляет меня! Я знакома со многими людьми из России! Я не думаю, что мы нуждаемся в таких ярлыках - из-за них и все проблемы!".

Сможет ли Дональд Трамп сблизить Америку с Россией - покажет время. Протестующие требуют импичмента президента Америки.

А глава Белого дома не устает повторять: "Вашингтон нуждается в нормальных отношениях с Москвой!".