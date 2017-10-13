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МВФ предупредил о новом финансовом кризисе
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12 Октября 2017 07:02

МВФ предупредил о новом финансовом кризисе

Эксперты фонда утверждают, что хорошие времена маскируют долгосрочные риски. Суммарное долговое бремя стран G-20 превышает 135 триллионов долларов. В ближайшие несколько лет цены на акции упадут на 15 %, а глобальный ВВП сократится почти на 2 %. При этом грядущий кризис будет втрое слабее того, который мир пережил в 2008. 

  

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