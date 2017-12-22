23 Декабря 2017 21:30

А вот настоящее путешествие в Рождество уже могут совершить жители и гости российской столицы. Ледовые горки, веселые хороводы и яблоки в карамели. Москва окунулась в новогоднюю атмосферу - город украсили почти 2 тысячи световых конструкций и более 400 тысяч метров светодиодных гирлянд. Куда ведет звездный туннель? И какая новогодняя игрушка побывала в космосе – из праздничной Москвы Дарья Белоусова-Петровская.

В этот раз главная тема фестиваля "Путешествие в Рождество" - театр. Поэтому все уличные украшения Москвы буквально с головой окунают жителей и гостей столицы в театральную жизнь. Например, здесь, на Театральной площади, появилась сцена в стиле балета "Щелкунчик". Премьера спектакля состоялась в декабре 1892 года в Санкт-Петербурге. И вот уже более 100 лет это главная новогодняя постановка многих театров мира.

В новогодние праздники, кажется, вся Москва - это большая театральная постановка. На Манежной площади попадаешь в сказочный лес из сказки "12 месяцев". Прогуливаясь среди елей, можно набрести на волшебный костер, где главные герои пьесы Маршака закружат тебя в веселом хороводе.

Звездный туннель покажет путь к новым местам праздничной Москвы. Ориентируясь по небесным светилам, можно выйти прямо на Рождественскую ярмарку с ледяными горками, веселыми каруселями и новогодними угощениями. Увидеть, как рождается праздничный литовский пирог шахотис. По форме напоминает новогоднюю ель, поэтому неслучайно его называют пирог–древо. Символ счастья и благополучия.

А можно, как по волшебству, перенестись в космическую эру. Космонавт на шаре – единственная в мире фарфоровая игрушка, которая выходила в открытый космос с российским астронавтом Юрием Юрчихиным. А эти, уже исторические новогодние игрушки, украшали елку главного конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева.

И конечно, главный символ наступающего года – это собака. Фарфоровые мопсы, керамические гончие, собаки будущего, собранные из металлических гаек и шурупов. И сшитые вручную собаки для души.

2018 – Год желтой собаки. Поэтому основной цвет праздничной Москвы – золотой. Весь город словно одет в ожерелье из драгоценных нитей. А пузырьки в светодиодных бокалах с шампанским пьянят и кружат в веселом хороводе новогодних гуляний.