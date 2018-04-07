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Москва будет добиваться от Лондона полноценного сотрудничества по делу Скрипаля
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6 Апреля 2018 15:03

Москва будет добиваться от Лондона полноценного сотрудничества по делу Скрипаля

Москва будет добиваться от Лондона полноценного сотрудничества по делу Скрипаля и ответов на все вопросы. В противном случае это расценят как признание клеветы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза в связи с инцидентом в Солсбери.

В версии, которую так активно продвигает Британия, о причастности России к отравлению экс-разведчика и его дочери усомнились в Чехии. Президент Милош Земан обратил внимание на заявление химической лаборатории в Портон-Дауне. Там специалисты признали, что доказательств, что Скрипали были отравлены веществом из России, нет. Ранее Прага поддержала Туманный Альбион высылкой российских дипломатов. 

  

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