6 Апреля 2018 07:06

Москва будет добиваться от Лондона полноценного сотрудничества по делу Скрипаля и ответов на все вопросы. В противном случае это будет расценено как признание клеветы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза в связи с инцидентом в Солсбери. В свою очередь, представитель американской делегации при ООН Келли Керри обвинила Москву в распространении дезинформации по данному делу. "Россия выдвигает серию конспирологических теорий в попытке переложить вину, делая дикие заявления о том, что Великобритания или США могут быть ответственны", - сказала Керри. Она назвала эти предположения абсурдными и призвала страны - участницы Совбеза "не быть одураченными" действиями России.