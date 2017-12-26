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В Москве автобус въехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар"
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25 Декабря 2017 21:18

В Москве автобус въехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар"

4 человека погибли, еще 11 пострадали. Белорусов среди пострадавших нет. Рейсовый автобус, следовавший в Сколково, вылетел с проезжей части, упал в подземный переход и застрял там, сбив несколько пешеходов. Судя по всему, причиной стала техническая неисправность транспортного средства. В Москве сложные погодные условия: снегопад и низкая видимость. Водитель автобуса задержан. По факту ДТП Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело (видео). 

  

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