В мире
28 Января 2018 09:01
Мощный взрыв прогремел в Эквадоре
Инцидент произошел в провинции Эсмеральдас. Рядом с полицейским участком близ колумбийской границы взорвалась заминированная машина. 14 стражей порядка получили ранения. По данным правоохранителей, нападение было совершено в отместку за арест местного криминального авторитета. Власти Эквадора уже назвали произошедшее терактом. В некоторых районах введен режим ЧП.
Аналогичная атака произошла и в Колумбии. Злоумышленники привели в действие взрывное устройство у полицейского участка в городе Барранкилья. Четверо полицейских погибли, еще 42 получили ранения. Задержан один подозреваемый. За информацию о лицах, причастных к атаке, местные власти предлагают вознаграждение.
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