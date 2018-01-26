Мощный взрыв прогремел в Эквадоре

28 Января 2018 09:01

Инцидент произошел в провинции Эсмеральдас. Рядом с полицейским участком близ колумбийской границы взорвалась заминированная машина. 14 стражей порядка получили ранения. По данным правоохранителей, нападение было совершено в отместку за арест местного криминального авторитета. Власти Эквадора уже назвали произошедшее терактом. В некоторых районах введен режим ЧП.

Аналогичная атака произошла и в Колумбии. Злоумышленники привели в действие взрывное устройство у полицейского участка в городе Барранкилья. Четверо полицейских погибли, еще 42 получили ранения. Задержан один подозреваемый. За информацию о лицах, причастных к атаке, местные власти предлагают вознаграждение.