В мире
18 Октября 2017 09:03
Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок в Швеции
Мощный взрыв прогремел несколько часов назад у входа в полицейский участок в Швеции. Пострадавших нет. В момент ЧП в здании находились только ночные дежурные. После взрыва в городе Хельсингборг на юге страны начался пожар. Здание серьезно повреждено. Причины ЧП пока не известны.
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