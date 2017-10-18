Главная>>В мире>>Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок в Швеции
В мире
RSS
Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок в Швеции
Скачать Поделиться

18 Октября 2017 09:03

Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок в Швеции

Мощный взрыв прогремел несколько часов назад у входа в полицейский участок в Швеции. Пострадавших нет. В момент ЧП в здании находились только ночные дежурные. После взрыва в городе Хельсингборг на юге страны начался пожар. Здание серьезно повреждено. Причины ЧП пока не известны.

  

Другие новости

Зловещая "Офелия" Злавесная "Афелія" 17.10.2017 15:05 / В мире Зловещая "Офелия"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =