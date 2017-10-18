Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок в Швеции

18 Октября 2017 09:03

Мощный взрыв прогремел несколько часов назад у входа в полицейский участок в Швеции. Пострадавших нет. В момент ЧП в здании находились только ночные дежурные. После взрыва в городе Хельсингборг на юге страны начался пожар. Здание серьезно повреждено. Причины ЧП пока не известны.