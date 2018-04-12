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Мощный взрыв прогремел на шахте в Боливии
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12 Апреля 2018 08:03

Мощный взрыв прогремел на шахте в Боливии

Погибли 7 человек, еще 15 получили ранения. Инцидент произошел в департаменте Оруро в момент, когда рабочие заходили на шахту. Почему произошло ЧП, выясняет специальная комиссия.

  

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