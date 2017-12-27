Мощный циклон обрушился на Сахалин

27 Декабря 2017 08:03

Уже несколько дней в регионе не стихает ветер и снегопады. Введен режим чрезвычайного положения. Закрыты школы и детские сады. Под тяжестью снега оборваны линии электропередачи. Свыше 15-ти сел остаются без электроэнергии. Аварийные бригады не справляются. Из-за огромных заносов сотни машин застряли прямо на дорогах.