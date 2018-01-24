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Мощный циклон накрыл Сахалин
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24 Января 2018 19:08

Мощный циклон накрыл Сахалин

Так, за ночь село Березняки превратилось в настоящую снежную пустыню. Из-под снега видны только крыши. Передвигаться сельчанам приходится по узким тропинкам, среди сугробов в человеческий рост.

Вынужденный выходной у подростков: в школах восьми районов острова отменили занятия. Закрыты для движения междугородные трассы. Парализовано и железнодорожное сообщение.

  

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