Мощный циклон накрыл Сахалин

24 Января 2018 19:08

Так, за ночь село Березняки превратилось в настоящую снежную пустыню. Из-под снега видны только крыши. Передвигаться сельчанам приходится по узким тропинкам, среди сугробов в человеческий рост.

Вынужденный выходной у подростков: в школах восьми районов острова отменили занятия. Закрыты для движения междугородные трассы. Парализовано и железнодорожное сообщение.