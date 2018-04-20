В мире
22 Апреля 2018 09:13
Мощный шторм обрушился на юго-запад Китая
В провинции Гуйчжоу ливни привели к масштабным затоплениям. Под водой оказалась проезжая часть, подземные переходы, паркинги и первые этажи жилых домов. Градом были повреждены сотни автомобилей, витрины магазинов и крыши построек.
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