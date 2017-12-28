В мире
28 Декабря 2017 08:03
Мощный шторм "Брюно" обрушился на запад Франции
Стихия оставила без света более 23 тысяч домов. В пяти департаментах страны объявлен оранжевый уровень опасности. Скорость ветра местам достигает почти 40 метров в секунду. Пострадали несколько человек. Согласно прогнозам синоптиков, буря не стихнет еще два дня. Население предупредили о возможных перебоях в работе воздушного и морского транспорта. Синоптики не исключают подтопления на Атлантическом побережье и расположенных на нем населенных пунктов.
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