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Мощный шторм "Брюно" обрушился на запад Франции
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28 Декабря 2017 08:03

Мощный шторм "Брюно" обрушился на запад Франции

Стихия оставила без света более 23 тысяч домов. В пяти департаментах страны объявлен оранжевый уровень опасности. Скорость ветра местам достигает почти 40 метров в секунду. Пострадали несколько человек. Согласно прогнозам синоптиков, буря не стихнет еще два дня. Население предупредили о возможных перебоях в работе воздушного и морского транспорта. Синоптики не исключают подтопления на Атлантическом побережье и расположенных на нем населенных пунктов.

  

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