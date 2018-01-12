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Мощные снегопады продолжают засыпать западные и северные префектуры Японии
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13 Января 2018 12:06

Мощные снегопады продолжают засыпать западные и северные префектуры Японии

Есть погибшие и пострадавшие. Сообщается, что в некоторых районах среднегодовая норма осадков уже превышена в 10 раз. Так, в префектуре Ниигата за сутки выпало более метра снега. Из-за непогоды отменены занятия в школах, задерживаются авиарейсы и поезда.

  

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