Мощные снегопады продолжают засыпать западные и северные префектуры Японии

13 Января 2018 12:06

Есть погибшие и пострадавшие. Сообщается, что в некоторых районах среднегодовая норма осадков уже превышена в 10 раз. Так, в префектуре Ниигата за сутки выпало более метра снега. Из-за непогоды отменены занятия в школах, задерживаются авиарейсы и поезда.