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Мощные снегопады обрушились на Швейцарию
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22 Января 2018 09:06

Мощные снегопады обрушились на Швейцарию

Горнолыжный курорт Церматт опять оказался отрезан от большой земли. В регионе временно прервано железнодорожное сообщение, закрыты автотрассы. Высота сугробов достигает трех метров. Четвертый уровень опасности из пяти возможных введен в районе Давоса А ведь уже завтра там должен начаться очередной Всемирный экономический форум. Менее чем за сутки в городе выпало свыше 60 сантиметров снега.

  

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