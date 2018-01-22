Мощные снегопады обрушились на Швейцарию

22 Января 2018 09:06

Горнолыжный курорт Церматт опять оказался отрезан от большой земли. В регионе временно прервано железнодорожное сообщение, закрыты автотрассы. Высота сугробов достигает трех метров. Четвертый уровень опасности из пяти возможных введен в районе Давоса А ведь уже завтра там должен начаться очередной Всемирный экономический форум. Менее чем за сутки в городе выпало свыше 60 сантиметров снега.