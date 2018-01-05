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Мощные снегопады обрушились на Испанию
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8 Января 2018 07:17

Мощные снегопады обрушились на Испанию

В северной и центральной части страны объявлен красный уровень тревоги. Сугробы достигают 50-ти сантиметров. Сотни машин заблокированы прямо на дорогах. Власти развернули масштабную спасательную операцию. Водителям помогают выбраться военные, а волонтеры привозят теплые напитки и одеяла.  

  

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