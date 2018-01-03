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Мощные снегопады и бури ожидаются на Атлантическом побережье США
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4 Января 2018 08:05

Мощные снегопады и бури ожидаются на Атлантическом побережье США

Новые мощные снегопады и бури ожидаются в ближайшие дни на Атлантическом побережье США. Морозы пришли на восток Штатов неделю назад, но это только начало. Синоптики предупреждают, что возможен ледяной дождь. Снег вскоре выпадет и в южных штатах, где это бывает крайне редко, например, во Флориде. Жители уже готовятся к транспортному коллапсу.

  

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