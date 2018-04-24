Мощные лесные пожары пылают в четырнадцати регионах России

24 Апреля 2018 15:09

В регионах России борются с огненной стихией. Мощные лесные пожары пылают сразу в четырнадцати регионах. Пламя охватило свыше 80-ти тысяч гектаров. Зафиксировано 75 очагов возгораний. Самая сложная обстановка в Амурской области, Забайкальском и Приморском краях. К тушению пожаров привлечены свыше 2 тысяч человек и несколько сотен единиц техники, а также воздушные суда. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер.