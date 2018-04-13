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Мощные лесные пожары охватили американский штат Оклахома
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13 Апреля 2018 13:02

Мощные лесные пожары охватили американский штат Оклахома

Со стихией спасатели и добровольцы борются сразу в шести округах. Пламя подбирается к жилым районам. Распространению огня способствует сильный ветер и засуха.

  

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