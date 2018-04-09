Мощное землетрясение на западе Японии

9 Апреля 2018 15:06

Подземные толчки магнитудой 6,1 привели к разрушениям: повреждены здания и дороги. В префектуре Симанэ пострадали 5 человек. Многие жители остались без электричества и водоснабжения. Для ликвидации последствий в регион отправлены подразделения сил самообороны.

А жители японской префектуры Фукуи стали свидетелями захватывающего противостояния весны и зимы. В регионе, где еще в марте зацвела сакура, пошел снег. Пораженные японцы выложили в сеть кадры, как розовые цветы вишен окутались плотным снежным покрывалом. По словам метеорологов, апрельский снег в префектуре Фукуи выпал впервые за 17 лет.