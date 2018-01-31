Мощнейший снегопад в Москве провоцирует новые ДТП

31 Января 2018 15:04

Уже третий пассажирский автобус за эти сутки попал в аварию — он зацепил остановку на Варшавском шоссе. Пострадал не только павильон, но и само транспортное средство. Ранее на севере Москвы из-за скользкой дороги автобус, перевозивший рабочих, въехал в бетонное ограждение. Пострадали 12 человек. Позже произошла еще одна авария, когда водитель, не справившись с управлением, въехал в столб. Непогода также стала причиной отмены и задержки десятков рейсов. Были перенесены вылеты и в белорусскую столицу. Чтобы очистить взлетные полосы московских аэропортов от снега, на службу вне смены были выведены сотни людей.

Напомним, снегопады в Москве не прекращаются уже вторые сутки. Коммунальные службы едва успевают убирать растущие сугробы.