Мощная буря "Инга" обрушилась на южные штаты США

17 Января 2018 07:08

Под ударом стихии Алабама, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Техас, Пенсильвания, Южная и Северная Каролина. Ураган принес в регион дожди, снег и град. Из-за сложных погодных условий в аэропортах Хьюстона отменена почти тысяча авиарейсов. Более сотни вылетов задерживаются. Сейчас буря движется на восток.