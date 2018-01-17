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Мощная буря "Инга" обрушилась на южные штаты США
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17 Января 2018 07:08

Мощная буря "Инга" обрушилась на южные штаты США

Под ударом стихии Алабама, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Техас, Пенсильвания, Южная и Северная Каролина. Ураган принес в регион дожди, снег и град. Из-за сложных погодных условий в аэропортах Хьюстона отменена почти тысяча авиарейсов. Более сотни вылетов задерживаются. Сейчас буря движется на восток. 

  

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