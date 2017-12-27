Морской лев по кличке Джей поздравил всех с наступающим Новым годом

27 Декабря 2017 19:25

Морской лев по кличке Джей, который живет в японском аквариум-парке "Морской рай Хаккэйдзима", поздравил всех с наступающим Новым годом. Животное уже много лет увлекается каллиграфией. И в этом году Джей по традиции взял в зубы чернильную кисть и под руководством дрессировщика вывел иероглиф "собака" - символ 2018 года. После того как художник завершил свой шедевр, десятки зрителей поощрили его аплодисментами.