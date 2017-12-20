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МОК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
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20 Декабря 2017 15:14

МОК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

Окончательное решение - быть или не быть российским паралимпийцам на Играх в Пхенчхане - будет принято в конце января. Сама Паралимпиада стартует 9 марта. Ключевыми пунктами восстановления Паралимпийского комитета России в правах остаются возвращение аккредитации РУСАДА и официальный и адекватный ответ России на доклад Ричарда Макларена. Напомним, российские паралимпийцы были отстранены от Игр еще перед Паралимпиадой в Рио.
  

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