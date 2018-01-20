21 Января 2018 09:05

Многотысячные демонстрации проходят в американских городах в годовщину инаугурации президента Дональда Трампа. Многие акции (как и год назад) называются "Марш женщин". Наиболее крупные – в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере. Участники выступают за защиту прав женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, а также против политики администрации Трампа и его высказываний, которые демонстранты считают сексистскими. К митингующим присоединились участники движения против сексуального насилия. Дональд Трамп в Twitter ответил, что его администрация добилась самого низкого уровня безработицы среди женщин за последние 18 лет.