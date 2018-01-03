4 Января 2018 12:05

Мировые СМИ узнали о неудачном испытании межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. Пуск состоялся еще в апреле. Обломки ракеты "Хвасон-12" упали на город Токчхон. Там проживают 237 000 человек. Нанесен серьезный ущерб промышленным и сельхозпостройкам. Снаряд находился в воздухе лишь минуту после запуска и пролетел 70 километров. Вероятно, из-за наличия неизрасходованного топлива взрыв был очень мощным. Жертв, по всей видимости, удалось избежать чудом.