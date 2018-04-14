Мир ждет судьбоносных решений по Сирии

14 Апреля 2018 21:01

И начнем сегодня с событий, которые уже давно вышли за рамки двустороннего локального конфликта и приобрели значение планетарного масштаба с участием сильнейших игроков. Весь мир затаил дыхание и ждет судьбоносных решений по Сирии. В эти минуты по инициативе российской стороны проходят экстренные заседания Совета Безопасности ООН. Встречу на уровне послов НАТО провел Североатлантический альянс. Экстренное заседание созвала и организация Договора о коллективной безопасности.

На рассвете США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по сирийской территории. Было выпущено около сотни ракет и по военным, и по гражданским объектам. Но 70 % боевых зарядов перехватила сирийская ПВО. Россия требует скрупулезного расследования предполагаемой атаки в сирийской Думе. Предполагаемой - потому что факт нападения так и остается неподтвержденным. Накануне и вовсе было заявлено, что инцидент в Думе - это постановка, спланированная спецслужбами иностранных государств. Расследованием занялась Организация по запрещению химоружия. Впрочем, США безоговорочно настаивают на обратном, обвиняя официальный Дамаск. В итоге по уже известному сценарию Соединенные Штаты без санкции Совбеза и даже без одобрения собственного конгресса наносят точечные удары по сирийским объектам.

Рассказывает Александра Пинчук.

Бомбардировки начались за считанные часы до начала работы экспертов из Организации по запрещению химического оружия в сирийской Думе. США без санкции Совбеза ООН и одобрения конгресса наносят более 100 точечных ударов по сирийским объектам. В итоге перехвачена 71 крылатая ракета. Жертв нет. Фактически это провал военной операции США, Франции и Великобритании.

Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России: "Данный удар не ответ на мнимую химатаку, а реакция на успехи сирийских Вооруженных сил с борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма. Причем удар нанесен именно в тот день, когда должна начать работу группа экспертов ОЗХО. Хочу подчеркнуть, никаких объектов по производству химоружия в Сирии нет, что было подтверждено ОЗХО".

Ракеты по Сирии были выпущены через неделю после того, как появилась информация о предполагаемой химической атаке в городе Думе.

Буквально вчера Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва располагает неопровержимыми данными о том, что химатака в Думе была постановкой, к которой причастны спецслужбы одной из стран.

Сегодня Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар коалиции США актом агрессии, отметив, что история расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон всю тяжесть ответственности за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией.

"Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения - на этот раз в Думе, пригороде Дамаска".

Президент Сирии Башар Асад утром пришел на работу.

Распространенные видеокадры, на которых глава государства заходит в президентский дворец в Дамаске и идет по коридорам, сопровождаются комментарием: "Утро стойкости". Асад уверен, что сегодняшние атаки только увеличат сплоченность сирийского народа в борьбе с терроризмом.

Сотни жителей Дамаска собрались на площади, демонстрируя волю к победе.

Абдулхамид Салхаб, аналитик, Сирия: "Этот удар, который осуществили Соединенные Штаты Америки в сотрудничестве со своими союзниками - французами и англичанами, - не повлияет на непоколебимость сирийского арабского народа и не повлияет на моральный дух храброй Сирийской арабской армии. Сирийская арабская армия достигла значительных успехов и смогла освободить 90 % сирийских территорий".

Махмуд Ибрагим, житель г. Дамаска: "Мы не боимся американских ракет, мы перехватили их ракеты, а потом вышли на улицы. Мы не скрываемся в убежищах, как будут говорить сейчас американские СМИ. Их деньги в Персидском заливе исчезли за 50 минут. Мы все смеемся над ними".

Как заявил посол Сирии в Беларуси Бассам Абдуль Мажид, сирийская армия полностью освободила Восточную Гуту, и это не может устраивать силы, которые поддерживают террористов. Армия Сирии, подчеркнул дипломат, не обладает арсеналом химоружия, так как тот был уничтожен еще несколько лет назад.

Бассам Абдуль Мажид, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирии в Беларуси: "Некоторые ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, еще одна ракета попала в здание в Хомсе, вследствие чего пострадали мирные жители. Сирийский народ с самого утра вышел на улицы, выражая поддержку своей армии в знак радости провала акции агрессии. Хочу отметить, что Беларусь была одной из первых стран, которая решительным образом осудила данную агрессию. Мы выражаем свою благодарность Беларуси за постоянную поддержку нашей страны и нашего народа".

В нынешней атаке по Сирии четко прослеживается уже отработанная схема раздувания конфликтов. Новость, как правило, фейк, бурное обсуждение и уже якобы оправданные радикальные меры. Накануне эта тема обсуждалась и в программе "Беларусь 1" "Клуб редакторов". Руководители крупнейших массмедиа страны обсуждали особенности войн современности и пришли к выводу - начинается все с войны информационной.

Владимир Перцов, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси: "Вот эта безнаказанность. Возможность, что хочу, то и ворочу и стирание любой альтернативной точки зрения - это самая главная опасность. Почему эти механизмы бездействуют, почему ООН, другие организации, соглашения, которые были созданы, просто молчат в тряпочку? Для чего это существует? Почему они головой машут на любом заседании Совбеза, когда им показывают колбочку с каким-то стиральным порошком? И из-за этого уничтожаются целые государства".

Что интересно. На митинги против ракетных ударов по Сирии вышли сегодня и рядовые жители Соединенных Штатов. Нападение на Сирию - это такая же ошибка, как и агрессия против Ирака, считают те, кто сегодня принял участие в акции протеста у резиденции Трампа.

Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН и постоянного совета стран - участниц ОДКБ. Доказательство тому, что цивилизованные страны отдают предпочтение дипломатическим путям урегулирования горячих кризисов.