Мир продолжает обсуждать итоги встречи президентов Путина и Трампа

И если в США главу Белого дома подвергли жесткой критике. Главная претензия в Вашингтоне - нежелание защищать выводы американских спецслужб о так называемом вмешательстве России в президентские выборы. То в Европе вздохнули с облегчением "мир хочет потепления между двумя странами", - заявил генсек Совета Европы. Италия и Финляндия предложили площадки для проведения следующего саммита. Сам Президент США оценил состоявшиеся накануне в Хельсинки переговоры с российским лидером как продуктивные. В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что до исторического саммита Москва и Вашингтон буквально стояли на краю пропасти из-за противостояния двух ядерных держав. А российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что встреча прошла в откровенной и деловой атмосфере, хотя цитата "все завалы в отношениях разгрести не удалось".