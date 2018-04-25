25 Апреля 2018 17:00

Минобороны России продемонстрировали фотографии обломков "умных" ракет США, сбитых сирийскими ПВО. Ранее в Генштаб доставили обломки "Томагавка" и "Сторм Шэдоу", которыми коалиция во главе с США атаковала объекты в Сирии. В ведомстве также сообщили, что из заявленных 105 ракет целей достигли лишь 22! Большая часть ракет поразила ангары и другие хозпостройки.