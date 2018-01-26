26 Января 2018 07:03

Министр спорта Канады Кент Хейр подал в отставку после обвинения в домогательствах. Ранее группа женщин в соцсетях рассказала, что, еще будучи депутатом законодательного собрания, Хейр вербально домогался их, из-за чего они чувствовали себя небезопасно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потребовал начать расследование, заявив, что все канадцы имеют право жить и работать без каких-либо притеснений.

Между тем сам Джастин Трюдо стал любимчиком фотографов на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На мероприятие политик прибыл в строгом костюме и носках с принтом в виде резиновых утят.