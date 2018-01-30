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Минфин США представил кремлевский доклад
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30 Января 2018 19:03

Минфин США представил кремлевский доклад

114 чиновников и 96 российских бизнесменов попали в так называемый кремлевский доклад, представленный в конгрессе Министерством финансов США. Минфин подчеркивает, что данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только санкции не были введены в отношении того или иного лица ранее. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает доклад американского Минфина, как безуспешную попытку оказать влияние на выборы президента в России.

  

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