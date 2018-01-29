Минфин Франции намерен выяснить законность скидок на "Нутеллу"

30 Января 2018 08:07

Минфин проведет расследование, чтобы выяснить законность скидок на "Нутеллу" почти в 70 процентов. На прошлой неделе в супермаркетах устроили массовые драки в попытках купить уцененную шоколадно-ореховую пасту. По словам очевидцев, люди были злые, как животные. Одну женщину оттаскали за волосы, а дама в возрасте получила коробкой по голове. Администрации нескольких супермаркетов вызывали полицию.