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Минфин Франции намерен выяснить законность скидок на "Нутеллу"
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30 Января 2018 08:07

Минфин Франции намерен выяснить законность скидок на "Нутеллу"

Минфин проведет расследование, чтобы выяснить законность скидок на "Нутеллу" почти в 70 процентов. На прошлой неделе в супермаркетах устроили массовые драки в попытках купить уцененную шоколадно-ореховую пасту. По словам очевидцев, люди были злые, как животные. Одну женщину оттаскали за волосы, а дама в возрасте получила коробкой по голове. Администрации нескольких супермаркетов вызывали полицию.

  

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