Мило Джуканович побеждает на выборах президента Черногории

16 Апреля 2018 09:04

По предварительным данным, за лидера правящей демократической партии социалистов проголосовало 53 % избирателей. На данный момент обработано 70 % бюллетеней. Таким образом, политик будет во главе страны в седьмой раз. Свою победу на выборах Джуканович расценил как "твердую приверженность Черногории двигаться по европейскому пути" и провозгласил курс на вступление Черногории в ЕС.