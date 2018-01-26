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Михаила Саакашвили поместили под частичный домашний арест
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27 Января 2018 09:14

Михаила Саакашвили поместили под частичный домашний арест

Бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили поместили под частичный домашний арест. Теперь политик не сможет выходить из дома с десяти вечера до семи утра. Его также обязали носить электронный браслет и не покидать Киев без разрешения. Изначально генпрокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте, но апелляционный суд удовлетворил ходатайство только частично. Напомним, Саакашвили подозревают в попытке организации госпереворота. 

  

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