27 Января 2018 09:14

Бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили поместили под частичный домашний арест. Теперь политик не сможет выходить из дома с десяти вечера до семи утра. Его также обязали носить электронный браслет и не покидать Киев без разрешения. Изначально генпрокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте, но апелляционный суд удовлетворил ходатайство только частично. Напомним, Саакашвили подозревают в попытке организации госпереворота.