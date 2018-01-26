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Михаила Саакашвили могут депортировать в Польшу
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26 Января 2018 17:03

Михаила Саакашвили могут депортировать в Польшу

Об этом сообщил сам опальный политик. По его словам, украинский МИД направил соответствующий запрос коллегам из Варшавы. Напомним, осенью Саакашвили, лишенный украинского гражданства, незаконно прорвался на территорию Украины из Польши. Официальный Киев информацию о планируемой высылке политика пока не подтверждает. 

  

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