Михаила Державина провожали аплодисментами и криками "Браво!"

15 Января 2018 21:12

Михаила Державина сегодня провожали аплодисментами и криками "Браво!" Актера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, ведущим актером Театра имени Вахтангова Михаилом Державиным-старшим.

Первые овации он сорвал в 5-летнем возрасте за роль Кутузова. Потом будет Щукинское училище, Ленком, драматический театр на Малой Бронной и Театр сатиры, где он прослужил более полувека. Всесоюзная известность пришла благодаря Центральному телевидению. "Кабачок "13 стульев" стал самым популярным и продолжительным сериалом в Советском Союзе. Коллеги по цеху его ласково называют Солнышко, Мих Мих и просто Мишенька. Сегодня в Москве простились с народным артистом России Михаилом Державиным. О человеке с потрясающим чувством юмора и самоиронией - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

Московский театр сатиры Михаил Державин называл своим вторым домом. И это не случайно. Здесь он прослужил полвека, с 1968 года. На сцене этого театра он сыграл десятки ярких и запоминающихся ролей. И именно сюда сегодня пришли поклонники его таланта, чтобы проститься с народным артистом России.

Несмотря на то что гражданская панихида была запланирована на 12 часов дня, люди приходили к театру с самого утра. Интеллигентно стояли в очереди, переговаривались шепотом, ожидая, когда распахнутся двери театра. Ведь для каждого Михаил Державин, или, как его ласково называли коллеги по сцене, Мих Мих - это человек с большим глубоким юмором и самоиронией.

Павел Качка, друг Михаила Державина: "Он был человек души, радостный, счастливый. Сердце болит".

Владимир Винокур, народный артист России: "Все его роли были радостными. Надо просто его помнить и любить, потому что Миша был жизнелюбивый человек".

Александр Стриженов, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист: "Уходит поколение удивительных людей, наших старших товарищей, наставников. Мы работали вместе, все это очень больно".

Леонид Романов, серебряный призер Олимпиады 1972 г. по фехтованию, чемпион мира и Европы по фехтованию: "Он был удивительно мягким, удивительно добрым, с потрясающим чувством юмора. Абсолютно простым, без всякой фанаберии, как говорят. Всегда вел себя очень просто, никогда не выпячивал свою значимость как актера, как народного артиста. Был удивительно скромным человеком".

Михаил Державин профессию не выбирал, она сама выбрала его. Родился в творческой семье на улице Вахтангова. В соседнем подъезде - знаменитая Щука - театральное училище имени Щукина. Поэтому, как шутил он в одном из интервью, после окончания школы в прямом смысле перешел из одного подъезда в другой. Державин был мастером розыгрышей, причем каждый из них превращал в настоящий спектакль.

Блистательный дуэт Ширвиндт - Державин, который доводил публику до слез - от смеха, был предопределен судьбой. Оба - дети Арбата. Подружились еще в детстве на новогодней елке и с тех пор были неразлучны. Закончили одно училище, работали в одних театрах. За десятки лет плечо к плечу они ни разу не поссорились. Державин, хоть и младше своего напарника на два года, все же ушел первым.

Александр Ширвиндт, народный артист России, художественный руководитель Московского театра сатиры: "72 года безоблачной, чистой, творческой дружбы, сотрудничества, помощи и любви - это достойно какой-то записи, это я про нашу с Мишкой дружбу. 72 года - не круглая дата, но большая. Так что я думаю, что если сейчас где-то опомнятся и куда-то нас внесут и напишут, что это достойно рекорда, то я эту медаль получу и тебе принесу. До скорого, любимый".

Михаила Державина сегодня провожали аплодисментами и криками "Браво!" Актера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, ведущим актером Театра имени Вахтангова Михаилом Державиным-старшим.